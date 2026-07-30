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Общество

Главе совета директоров «Эфко» предъявили обвинения

Главу совета директоров «Эфко» Кустова обвинили в растрате и мошенничестве
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председателю совета директоров группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерию Кустову предъявили обвинения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, Кустов обвиняется по статьям о растрате и мошенничестве.

Кустов был задержан днем 30 июля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержали гендиректора компании Евгения Ляшенко.

В пресс-службе компании подтвердили задержание нескольких топ-менеджеров. При этом «Эфко» на данный момент работает в штатном режиме.

Вечером 30 июля Мещанский суд Москвы арестовал Кустова.

Компания «ЭФКО» — крупный масложировой холдинг, входящая в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса. Компании принадлежат марки «Слобода» и Altero.

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