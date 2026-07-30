Экс-сотрудника Большого театра отправили под домашний арест

Экс-сотрудник Большого театра Егор Федин отправлен под домашний арест. О том, что мужчина фигурантом уголовного дела о хищении премий, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные документы.

В материалах суда указано, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в мае по факту хищения денежных средств. Деньги были перечислены в 2022–2024 годах на счета сотрудников Государственного Большого театра России в качестве премий на основании ведомостей, содержащих, пришел к заключению суд, заведомо ложные сведения.

В этот период Федин занимал в театре должность начальника отдела по связям с общественностью. Он также был задержан в мае и на момент задержания он не был трудоустроен официально, говорится в документах.

Московский суд избрал Федину меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее топ-менеджеры компании «Эфко» были арестованы по подозрению в хищении.