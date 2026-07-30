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Бизнес

В «Эфко» подтвердили задержание некоторых топ-менеджеров компании

ГК «Эфко» подтвердила информацию о задержании топ-менеджеров компании
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители задержали несколько топ-менеджеров масложировой компании «Эфко», включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Сейчас мы можем подтвердить, что 30 июля стало известно о задержании нескольких топ-менеджеров компании «Эфко»», — заявили в пресс-службе.

На данный момент организация работает в штатном режиме, добавили в «Эфко».

Накануне появилась информация о возможном задержании руководителей группы компаний «Эфко»: председателя совета директоров Валерии Кустове и гендиректоре Евгении Ляшенко.

По информации канала, сотрудники силовых структур якобы задержали Кустова в Белой Веже в Белгородской области, а Ляшенко был задержан в Воронеже. Предполагается, что это может быть связано с мошенничеством в сфере импортозамещения товаров.

Компания «ЭФКО» — крупный масложировой холдинг, входящая в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса (АПК). Компании принадлежат марки «Слобода» и Altero.

Ранее стало известно о задержании замглавы управления Минпромторга РФ.

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