Задержан главный акционер ГК «Эфко» Кустов

В Москве задержан основной акционер «Эфко» Кустов по обвинению в мошенничестве

В Москве задержан основной акционер белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов по обвинению в мошенничестве. Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что Кустов был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вместе с ним задержали гендиректора компании Евгения Ляшенко.

Также Мещанский суд в Москве арестовал директора по стратегическому развитию компании «Эфко» Владислава Романцева и его заместителя Екатерину Кустовую.

В этот же день стало известно, что в Москве арестовали замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Аллу Половченю. По данным СМИ, менеджеров ГК «Эфко» и Половченю арестовали за махинации с дронами на госзакупках. Telegram-канал Mash сообщил, они закупали дроны в Китае и выдавали их за собственные разработки.

Компания «ЭФКО» — крупный масложировой холдинг, входящая в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса (АПК). Компании принадлежат марки «Слобода» и Altero.

Ранее сообщалось о задержании бывшего вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.