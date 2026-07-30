В Москве арестовали главу совета директоров «Эфко»

Суд в Москве отправил под стражу главу совета директоров «Эфко» Кустова

Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерия Кустова. Об этом рассказали ТАСС в инстанции.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Кустову меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил источник.

Кустов был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вместе с ним задержали гендиректора компании Евгения Ляшенко.

30 июля стало известно, что Мещанский суд в Москве принял решение об аресте директора по стратегическому развитию «Эфко» Владислава Романцева и его заместителя Екатерины Кустовой.

В пресс-службе компании подтвердили задержание нескольких топ-менеджеров. При этом «Эфко» на данный момент работает в штатном режиме.

Ранее в Дагестане бывшего главу Каспийска арестовали по делу о коррупции.