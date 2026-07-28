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Общество

Юрист рассказал, что может ждать блогера Ремесло после психической экспертизы

Юрист Курбаков: блогера Ремесло могут отправить на принудительное лечение
Владимир Трефилов/РИА Новости

Блогера Илью Ремесло после прохождения психической экспертизы могут отправить на принудительное лечение. Об этом РИА Новости сообщил правозащитник, юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Эксперт уточнил, что, если обвиняемого признают невменяемым в момент совершения преступления, то суд может изменить механизм государственного реагирования.

«Вместо уголовного наказания могут быть применены принудительные меры медицинского характера», — сказал юрист.

Курбаков добавил, принудительное лечение возможно назначить только с учетом заключения специалистов. При этом обвиняемого могут направить как на амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, так и поместить в специализированный стационар, отметил правозащитник.

Илье Ремесло вменяют распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России, за это ему грозит до 10 лет лишения свободы. В качестве доказательства в материалах дела фигурирует интервью, которое блогер дал Ксении Собчак.

Мужчину задержали 17 июля по месту жительства в Санкт-Петербурге и отвезли в Москву для проведения следственных действий, после чего Басманный суд арестовал его на два месяца. 27 июля Ремесло назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Ранее адвокат блогера Ремесло оспорил решение суда о его отправке в СИЗО.

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