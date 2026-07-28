В Москве сорвашийся лифт рухнул на человека

РЕН ТВ: на востоке Москвы лифт сорвался и упал на человека, потерпевший не выжил

На востоке Москвы сорвавшийся лифт упал на человека, потерпевший не выжил. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Они пытаются извлечь тело из лифтовой шахты.

21 июля сообщалось, что на северо-востоке Москвы семья с полугодовалым ребенком застряла почти на час в лифте, в котором не работала вентиляция.

16 июля стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе мать с маленькой дочерью провели более 12 часов в застрявшем лифте поликлиники.

За день до этого в башне «Запад» комплекса «Москва-Сити» лифт с пассажирами упал с седьмого этажа.

13 июля в Санкт-Петербурге лифт несколько этажей протащил маленького ребенка с зажатой дверью рукой.

Ранее сообщалось, что в России создали умный лифт, который сам уведомляет о поломках.