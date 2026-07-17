В России создали умный лифт, который сам уведомляет о поломках

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали модель умного лифта с системой двунаправленного обмена данными «Лифтконтроль». Она позволяет настраивать скорость лифта в зависимости от условий работы, а также уведомляет о поломках. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУПТД.

Систему можно интегрировать и в лифты других изготовителей. Инженеры завода смогут получать информацию о поломках, что позволит в реальных условиях оценить качество работы выпускаемых узлов и найти перспективы для улучшения своего продукта. Владелец лифта сможет самостоятельно настраивать сценарии работы лифта, следить за его состоянием, получать напоминания о предстоящем техобслуживании и следить за его выполнением. Обслуживающая компания получит телеметрию с датчиков лифта, что существенно облегчит процесс диагностики и поможет своевременно предупреждать серьезные поломки различных узлов оборудования.

«Модель лифта включает каркасную шахту, кабину, противовес и позволяет варьировать ряд параметров: вес кабины, вес противовеса, жесткость рассеивающих устройств (буферов). Это дает возможность изучать происходящие процессы, подбирать оптимальные параметры и проводить анализ функционирования лифта в различных условиях, например, перегрузки, движения с пустой кабиной или недостаточным весом противовеса. Мы можем также регулировать номинальную скорость движения кабины, задавать закон движения кабины на различных участках», — отметил начальник лаборатории компьютерного инжиниринга технологических машин кафедры машиноведения СПбГУПТД Михаил Блохин.

Помимо этого, ведется работа по созданию графического интерфейса в веб-приложении.

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