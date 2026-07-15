Лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа в башне «Москвы-Сити»

В башне «Запад» комплекса «Москва-Сити» лифт с пассажирами упал с седьмого этажа. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в небоскребе «Федерация». По данным SHOT, в здании отключилось электричество, из-за чего все лифты перестали работать. Один из них сорвался вниз с седьмого этажа.

Внутри кабины находились несколько человек, пострадавшие пожаловались на боли в конечностях. Высота башни «Запад» составляет 242 метра, в ней 62 этажа.

До этого в Красноярске сорвался лифт со школьницей внутри. Механик аварийной службы добрался до места и эвакуировал ее почти через полчаса. По версии компании «Лифттехника», которая обслуживает лифты в доме, кабина остановилась из-за перебоев в электросетях микрорайона Черемушки.

Ранее в Москве рухнул неправильно собранный строительный лифт с монтерами.