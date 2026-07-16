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Общество

В Югре мать с ребенком 12 часов просидели в застрявшем лифте в поликлинике

В ХМАО женщина с ребенком на 12 часов застряли в лифте поликлиники
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В Ханты-Мансийском автономном округе мать с маленькой дочерью провели более 12 часов в застрявшем лифте поликлиники в поселке Белый Яр. Об этом сообщает «Муксун.фм».

В полицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже жены и малолетней дочери. Утром они отправились в поликлинику и перестали выходить на связь. Полицейские установили, что автомобиль женщины стоял на парковке. Изучив записи камер, они выяснили, что мать с ребенком вошли в здание, но не выходили.

Во время обследования сотрудница полиции услышала тихий зов из лифтовой зоны, оказалось, что пропавшие застряли в неисправном лифте. Они провели в темноте, без воды и вентиляции более 12 часов и не могли дозвониться до экстренных служб из-за отсутствия связи. Пока сотрудники МЧС добирались до места, правоохранители поддерживали связь с женщиной и ребенком. Медицинская помощь спасенным им не потребовалась.

Ранее в Петербурге лифт несколько этажей протащил ребенка с зажатой дверью рукой.

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