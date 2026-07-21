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Общество

Семья с младенцем едва не задохнулась в застрявшем лифте

112: в Москве семья с младенцем едва не задохнулась в лифте
Telegram-канал«112»

На северо-востоке Москвы семья с полугодовалым ребенком застряла в лифте почти на час, отцу ребенка пришлось руками раздвигать двери кабины. Чтобы обеспечить доступ воздуха. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на северо-востоке Москвы. В лифте застряли супруги с полугодовалым ребенком. Вентиляция не работала, зеркала быстро запотели, температура поднялась почти до 40 градусов.

Чтобы избежать перегрева, родителям пришлось раздеть малыша и снять с себя часть одежды. Глава семьи рассказал, что у него началась паническая атака. Он руками раздвигал двери лифта и держал небольшую щель, чтобы в кабину поступал воздух из шахты.

По словам жителей дома, лифты начали ломаться практически сразу после сдачи дома, почти за пять лет неисправности так и не устранили. Обращения в управляющую компанию остались без ответа.

Ранее в Югре мать с ребенком 12 часов просидели в застрявшем лифте в поликлинике.

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