В Петербурге лифт несколько этажей протащил ребенка с зажатой дверью рукой

В Петербурге рука ребенка застряла в дверях лифта. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, мальчик в последний момент просунул пальцы в дверь. На кадрах с места заметно, как он делает это на глазах у родителей. Мать быстро нажимает на разные кнопки, чтобы открыть двери, но это не помогает.

Кабина стала двигаться вверх и остановилась только на третьем этаже.

«Когда двери открылись, оказалось, что ребенок чудом не получил травм – пальцы остались целы», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге произошел подобный инцидент. Мать и ее маленькая дочь спускались с шестого этажа, когда кабина резко ускорилась и остановилась только на первом этаже.

В результате в лифте они провели полтора часа, их вызволили специалисты. После произошедшего обе почувствовали боли в спине и обратились к медикам.

После инцидента лифт временно отключили, чтобы выяснить причину произошедшего.

Ранее в Астрахани ребенок пострадал при падении лифта.