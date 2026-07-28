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Общество

Киеву предрекли коммунальный коллапс зимой

«Телеграф»: Киеву зимой грозит блэкаут и канализационный коллапс
Yan Dobronosov/Reuters

Предстоящая зима в Киеве может обернуться большими проблемами для жителей, поскольку стоит ожидать блэкаут и канализационный коллапс. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, слова которого передает украинское издание «Телеграф».

«Если не будет света, то не будет воды, а если не будет воды, то все замерзнут. Мы захлебнемся в течение четырех-пяти дней», — сказал он.

Кривонос посоветовал жителям временно переехать из Киева в села и небольшие города, поскольку там инфраструктура более подготовлена к блэкаутам.

15 июля глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что грядущая зима станет самой тяжелой для Украины. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко также сказал, что украинцы будущей зимой будут неделями и днями сидеть без света.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что отставка правительства Украины, о которой стало известно 12 июля, случилась из-за подготовки Киева к «еще одной ужасной зиме с гуманитарной катастрофой».

Ранее стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины.

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