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Политика

Украине предрекли самую тяжелую зиму в истории страны

Арахамия: Украина готовится к самой тяжелой зиме в истории
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины, написал лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал возможное назначение бывшего главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого на пост премьер-министра. По словам Арахамии, опыт Корецкого будет очень полезным, особенно в условиях подготовки Украины к зиме.

»Украина готовится, вероятно, к самой тяжелой зиме в нашей истории», — написал он.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль также предупреждал, что предстоящая зима станет тяжелым испытанием для страны. Он призвал готовиться к отопительному сезону заранее, независимо от того, продолжится ли конфликт или завершится. Украина вместе с партнерами продолжает подготовку энергетической и критической инфраструктуры, отметил он.

Кроме того, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявлял, что Киев до сих пор не имеет утвержденного комплексного плана устойчивости на зиму. Он подчеркнул, что работу необходимо перевести в четкий документальный формат с графиками, ответственными лицами и контролем за результатами.

Ранее на Украине предсказали длительные отключения отопления и света зимой.

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