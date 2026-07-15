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Политика

Экс-соратница Зеленского пояснила, о чем говорит отставка правительства Украины

Мендель: обновление правительства Украины говорит о подготовке к ужасной зиме
РИА «Новости»

Отставка правительства Украины случилась из-за подготовки Киева к «еще одной ужасной зиме с гуманитарной катастрофой». Об этом бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в соцсети X.

«Хотя официально это представлено как «обновленная политическая стратегия государства», данный шаг имеет более глубокий смысл. Далеко не очередной рутинный политический кризис или коррупционный скандал. Эта перестановка сигнализирует о том, что Украина активно готовится к еще одной ужасной зиме с гуманитарной катастрофой», — отметила она.

В другом посте Мендель отметила, что перемены являются «бессмысленными», так как при правлении президента Украины Владимира Зеленского «ничего не изменится, несмотря на имена».

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства. Тогда же Зеленский написал, что Киев столкнулся с «новыми вызовами» из-за ударов России по украинским АЗС.

13 июля издание «РБК-Украина» также писало, что российские удары по украинским автозаправочным станциям (АЗС) могли стать одной из причин отставки правительства в стране, а будущая зима будет для Украины хуже предыдущей. Кроме того, «Украинская правда» отмечала, что главной причиной смены украинского правительства стало то, что на Банковой смирились с отказом от проведения президентских выборов осенью и готовятся к тяжелой зиме.

Ранее Мендель объяснила желание Запада продолжать конфликт.

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