Стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины

Mash: ВС РФ ночью атаковали энергообъекты и порты в Киеве и регионах Украины

Российские военнослужащие в течение ночи нанесли удары по объектам энергетики и портам Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, Вооруженные силы РФ в ходе операций применили дроны типа «Герань» и ракеты «Искандер». Атакам подверглись цели в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.

«В Киеве удары пришлись по подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5 — одному из главных энергообъектов столицы. В Харькове, предварительно, уничтожили АЗС для заправки военной техники», — утверждается в публикации.

Кроме того, прилеты зафиксировали в Сумской области. Там были поражены одно предприятие, две автозаправки и несколько складских помещений, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Также атаки затронули черноморские порты», — говорится в материале.

Накануне российские военные били по портам и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как рассказали в министерстве обороны РФ, в порту Одессы атакам подверглись объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). В морской гавани Николаева оказался поврежден сухогруз, транспортировавший товары военного назначения. На территории порта Черноморска зафиксировали прилет по резервуарам с ГСМ.

Ранее в Соединенных Штатах оценили сокрушительные удары ВС РФ по Украине.