Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины

Mash: ВС РФ ночью атаковали энергообъекты и порты в Киеве и регионах Украины
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие в течение ночи нанесли удары по объектам энергетики и портам Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, Вооруженные силы РФ в ходе операций применили дроны типа «Герань» и ракеты «Искандер». Атакам подверглись цели в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.

«В Киеве удары пришлись по подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5 — одному из главных энергообъектов столицы. В Харькове, предварительно, уничтожили АЗС для заправки военной техники», — утверждается в публикации.

Кроме того, прилеты зафиксировали в Сумской области. Там были поражены одно предприятие, две автозаправки и несколько складских помещений, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Также атаки затронули черноморские порты», — говорится в материале.

Накануне российские военные били по портам и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как рассказали в министерстве обороны РФ, в порту Одессы атакам подверглись объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). В морской гавани Николаева оказался поврежден сухогруз, транспортировавший товары военного назначения. На территории порта Черноморска зафиксировали прилет по резервуарам с ГСМ.

Ранее в Соединенных Штатах оценили сокрушительные удары ВС РФ по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!