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Политика

На Украине предсказали длительные отключения отопления и света зимой

Глава СПКУУ Попенко: зимой украинцы будут сидеть без тепла днями и неделями
Игорь Михалев/РИА «Новости»

Украинцы грядущей зимой будет сидеть неделями и днями без света. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Входим ли мы в долгую зиму? Входим. У нас же нет пока решения для остановки войны. Если зима будет — будет отопительной сезон. Будет сезон — будут российские обстрелы ТЭЦ, трансформаторных подстанций. Мы будем сидеть без света и без тепла, как и в прошлые годы. Днями, неделями», — заявил Попенко.

Кроме того, глава правящей в республике фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале написал, что следующая зима, скорее всего, станет самой тяжелой в истории Украины, и поэтому на роль премьер-министра страны рассматривается председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

13 июля издание «РБК-Украина» писало, что будущая зима будет для Украины хуже предыдущей. Также «Украинская правда» сообщала, что на Банковой смирились с отказом от проведения президентских выборов осенью и готовятся к тяжелой зиме.

Кроме того, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что отставка правительства Украины, о которой стало известно 12 июля, случилась из-за подготовки Киева к «еще одной ужасной зиме с гуманитарной катастрофой».

Ранее стало известно, как Россия могла повлиять на смену правительства Украины.

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