Украинские СМИ сообщили о сильном запахе аммиака в Днепре после взрывов

В украинском Днепре пожаловались на сильный запах аммиака после взрывов

Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепра на Украине после взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Днепре... стоит сильный запах аммиака, на улице нечем дышать, и прохожие прикрывают лицо», — говорится в публикации.

Также 27 июля украинский телеканал «Общественное» сообщил о нескольких взрывах в городе. При этом в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Официальные власти пока не комментировали произошедшее.

26 июля Минобороны РФ сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по украинским цехам по производству беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения.

20 июля РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что российские войска в Днепропетровской области нанесли удар по стоянке грузовиков, которые использовались для обеспечения подразделений ВСУ.

19 июля Вооруженные силы России атаковали логистический центр ВСУ в городе Днепр.

Ранее Путин заявил, что Россия не является агрессором.