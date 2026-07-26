Путин заявил, что Россия не является агрессором

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой агрессии со стороны РФ нет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, Россия не начинала войну на Украине.

«Агрессии-то никакой нет <...> Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада», — сказал президент.

На форуме Народного фронта «Все для Победы!» Путин заявлял, что Россию ждет победа, а страх нормален при совершении подвига. Сила россиян, по его словам, заключается в преодолении трудностей и страхов, поэтому бойцы идут только вперед.

До этого Путин отмечал, что выполнение задач в рамках спецоперации идет в соответствии с планами Генерального штаба ВС России. Верховный главнокомандующий также напомнил одну народную мудрость, которая гласит, что «везет тому, кто везет». По словам главы государства, российские бойцы делают все исправно и высокопрофессионально.

Ранее Путин назвал выделение ресурсов на проведение СВО оправданным.