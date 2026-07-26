Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Путин заявил, что Россия не является агрессором

Путин: никакой агрессии со стороны России нет
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой агрессии со стороны РФ нет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, Россия не начинала войну на Украине.

«Агрессии-то никакой нет <...> Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада», — сказал президент.

На форуме Народного фронта «Все для Победы!» Путин заявлял, что Россию ждет победа, а страх нормален при совершении подвига. Сила россиян, по его словам, заключается в преодолении трудностей и страхов, поэтому бойцы идут только вперед.

До этого Путин отмечал, что выполнение задач в рамках спецоперации идет в соответствии с планами Генерального штаба ВС России. Верховный главнокомандующий также напомнил одну народную мудрость, которая гласит, что «везет тому, кто везет». По словам главы государства, российские бойцы делают все исправно и высокопрофессионально.

Ранее Путин назвал выделение ресурсов на проведение СВО оправданным.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!