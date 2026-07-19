Минобороны РФ показало видео удара по логистическому центру ВСУ в Днепропетровске

Вооруженные силы России нанесли удар беспилотником по логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. Соответствующее видео опубликовано в канале Министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

Удар был нанесен БПЛА «Герань-4 сикер». На кадрах объективного контроля видно, что цель была поражена.

18 июля Минобороны России опубликовало кадры боевых действий в населенном пункте Вольное в Днепропетровской области. О том, что Вольное перешло под контроль российских военных, министерство сообщило 19 июля. В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт был освобожден подразделениями группировки «Восток».

Также стало известно, что российские войска нанесли удар по резервам ВСУ, которые готовились к переброске в Днепропетровской области.

Ранее ВС РФ уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в ДНР.