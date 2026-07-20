Российские войска в Днепропетровской области нанесли удар по стоянке грузовиков, которые использовались для обеспечения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих. Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесен с помощью беспилотников «Герань». Средства объективного контроля подтвердили уничтожение цели, отметили в ведомстве.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России атаковали логистический центр ВСУ в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Удар был нанесен БПЛА «Герань-4 сикер». На кадрах объективного контроля видно, что цель была поражена.

18 июля Минобороны России опубликовало кадры боевых действий в населенном пункте Вольное в Днепропетровской области. О том, что Вольное перешло под контроль ВС РФ, министерство сообщило 19 июля. В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт был освобожден подразделениями группировки «Восток».

Ранее российский разведчик рассказал об ошибке ВСУ при ротации.