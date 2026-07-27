В Днепре прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в Днепре на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Также уточняется, что в регионе объявлена воздушная тревога.

26 июля Минобороны РФ сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по украинским цехам по производству беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения. В ведомстве добавили, что также были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Белгород попал под массированный удар беспилотников ВСУ.