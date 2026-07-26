Российские военные поразили цеха по производству беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие в течение суток ударили по логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по украинским цехам по производству беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения. Об этом сообщило министерство обороны России.

Кроме того, были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетами и артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства дронов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников в 146 районах», — указало российское оборонное ведомство.

До этого Минобороны России заявило, что установление контроля над населенным пунктом Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) имеет важное тактическое значение.

Ранее украинские военные сгенерировали с помощью ИИ видео с флагом в Константиновке.