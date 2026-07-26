В Грузии задержали митингующих за оскорбительные плакаты

Полицейские задержали 10 участников акции протеста из-за плакатов с оскорбительными надписями по отношению к основателю правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщили в МВД страны.

Также в ведомстве добавили, что протестующие позволили себе оскорбительные реплики, нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление правоохранителям. Демонстрантов задержали за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полицейских.

21 июля стало известно, что в Грузии выпустили под залог мужчину, сломавшего нос россиянине. В Госдуме РФ заявили, что нападение на россиянина и митинг в защиту нападавшего являются провокацией оппозиционных сил Грузии, которые получают средства из-за рубежа и стремятся разрушить налаживающиеся отношения между Тбилиси и Москвой.

22 июля грузинские власти депортировали из страны 102 иностранных гражданина. Им также запретили въезд в страну.

Ранее сообщалось, что подвергшимся нападению россиянкам запретили уезжать из Грузии.