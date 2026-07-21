В Госдуме отреагировали на шествие в защиту напавшего на россиянку грузина

Нападение на россиянку в Грузии и митинг в защиту нападавшего — это провокация оппозиционных сил, которые получают средства из-за рубежа и стремятся разрушить налаживающиеся отношения между Тбилиси и Москвой. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По словам парламентария, на митинг вышли те, кто поддерживает «весь тот разврат, который сегодня несет Европа — отказ от семейных и духовных ценностей», а не грузинский народ.

Водолацкий утверждает, что некоммерческие организации получают миллиарды долларов, чтобы разрушить порядок и безопасность Грузии, внушить россиянам, что в республике небезопасно.

Простые грузины хотят улучшения отношений с Россией, развития туристических маршрутов и увеличения числа рейсов, добавил депутат.

Инцидент произошел в отеле, куда компания девушек приехала отмечать день рождения одной из них. По словам подруги пострадавшей, они открыли на балконе шампанское, но его брызги упали вниз, где проходила свадьба.

Позже к ним пришла служба безопасности отеля. По их словам, напиток повредил работу аппаратуры диджея. Вскоре к девушкам ворвался незнакомец. Он говорил, что туристки якобы испортили свадьбу его брату. Во время конфликта он ударил именинницу. У девушки сломан нос.

Прокурор Бека Нателаури заявил, что следствие в Грузии проверяет, совершали ли российские туристки противоправные действия во время конфликта в Кахетии.

Ранее напавший на российскую туристку в Грузии принес извинения.