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Общество

Из Грузии массово выдворили нелегально находившихся в стране иностранцев

МВД Грузии выдворило из страны 102 нелегальных мигранта, включая россиян
Shutterstock

Грузинские власти за последние несколько дней депортировали из страны более сотни иностранных граждан. Об этом сообщает МВД Грузии.

Всего было выдворено 102 иностранца, граждан Пакистана, Туркменистана, Узбекистана, Индии, Азербайджана, Турции, России, Таиланда, Филиппин, Алжира, Египта, Иордании, Судана, Ливана, Нигерии, Китая, Казахстана и других государств. Все они превысили законные сроки пребывания в Грузии и поэтому находились в стране нелегально.

Депортированным иностранцам установили запрет на въезд в Грузию.

21 июля стало известно, что в Грузии выпустили под залог мужчину, сломавшего нос россиянке. В Госдуме РФ заявили, что нападение на россиянку и митинг в защиту нападавшего является провокация оппозиционных сил Грузии, которые получают средства из-за рубежа и стремятся разрушить налаживающиеся отношения между Тбилиси и Москвой.

Ранее сообщалось, что подвергшимся нападению россиянкам запретили уезжать из Грузии.

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