Подвергшимся нападению россиянкам запретили уезжать из Грузии

Подвергшимся нападению в Телави (Кахетия) гражданкам России следственные органы запретили покидать Грузию. Об этом сообщила адвокат одной из них Лали Апциаури. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

«И не покидают», — сказала юрист.

Запрет, по ее словам, продлится несколько дней.

Накануне в Кахетии мужчина ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Он сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили водой аппаратуру на мероприятии. Однако туристки отрицают эту версию. По их словам, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке.

Пострадавшая позднее рассказала, что ей предстоит хирургическое вмешательство из-за перелома носа. Она также опровергла информацию о том, что вместе с подругами оскорбляла участников свадьбы, выливала на них воду и плевалась.

Ранее в Грузии отменили концерты «Тату» и Ани Лорак.