Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Напавшего на российскую туристку в Грузии освободили под залог

Напавший на российскую туристку в Грузии освобожден под залог в 5 тысяч лари
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Георгия Чигладзе, напавшего на российскую туристку в отеле в Телави (Кахетия), местный суд освободил под залог в 5 тыс. лари (около $1,9 тыс.). Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечается, что судья Тамара Капанадзе освободила мужчину в зале суда.

Следствие при этом продолжается, ему грозит до трех лет лишения свободы.

19 июля в Кахетии Чигладзе ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Он сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили водой аппаратуру на мероприятии. Однако туристки отрицают эту версию. По их словам, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке.

Пострадавшая позднее рассказала, что ей предстоит хирургическое вмешательство из-за перелома носа. Она также опровергла информацию о том, что вместе с подругами оскорбляла участников свадьбы, выливала на них воду и плевалась.

Ранее в Грузии наказали туристов за осквернение храма.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!