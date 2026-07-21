Напавшего на российскую туристку в Грузии освободили под залог

Напавший на российскую туристку в Грузии освобожден под залог в 5 тысяч лари

Георгия Чигладзе, напавшего на российскую туристку в отеле в Телави (Кахетия), местный суд освободил под залог в 5 тыс. лари (около $1,9 тыс.). Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечается, что судья Тамара Капанадзе освободила мужчину в зале суда.

Следствие при этом продолжается, ему грозит до трех лет лишения свободы.

19 июля в Кахетии Чигладзе ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Он сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили водой аппаратуру на мероприятии. Однако туристки отрицают эту версию. По их словам, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке.

Пострадавшая позднее рассказала, что ей предстоит хирургическое вмешательство из-за перелома носа. Она также опровергла информацию о том, что вместе с подругами оскорбляла участников свадьбы, выливала на них воду и плевалась.

Ранее в Грузии наказали туристов за осквернение храма.