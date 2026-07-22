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Общество

С политолога Шульман взыскивают долги в РФ

РИА: с политолога Шульман принудительно взыскивают в РФ 140 тыс. рублей долга
Евгений Биятов/РИА Новости

Приставы принудительно взыскивают с политолога Екатерины Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) более 100 тысяч рублей долга в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы судебных приставов.

Согласно материалам, 21 июля на Шульман завели исполнительное производство по акту, выданному инспекцией Федеральной налоговой службы по Москве. С политолога принудительно взыскивают более 140,3 тысячи рублей «задолженности по исполнительному документу», следует из материала.

В марте этого года Екатерину Шульман приговорили к году колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Суд также запретил ей заниматься администрированием сайтов на три года.

Летом прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом России об иностранных агентах.

В марте того же года МВД России объявило Шульман в федеральный розыск. Статья УК, по которой разыскивали политолога, тогда не раскрывалась. При этом карточка Шульман пропала из базы розыска МВД РФ спустя два дня после появления.

Ранее золовку Шульман обвинили в растрате.

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