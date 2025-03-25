«Фоточка симпатичная»: Екатерину Шульман объявили в розыск

Имя Екатерины Шульман появилось в базе розыска МВД России, однако конкретная статья УК РФ, по которой она разыскивается, не уточняется. Политолог с 2022 года признана в России иностранным агентом, с начала СВО живет в Германии как приглашенный научный сотрудник и работает в Свободном университете Берлина.

МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом). Соответствующая карточка появилась в базе данных ведомства.

«Шульман Екатерина Михайловна. Разыскивается по статье УК», — говорится в ней. При этом конкретная статья, по которой выдвинуто обвинение, не уточняется.

Telegram-канал Shot утверждает, что политолог объявлена в розыск по части 2 статьи 330.1 («Нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности») УК РФ.

«Фоточка симпатичная, национальность титульная, статья неизвестная, особых примет нет», — так в своих соцсетях прокомментировала Шульман появление карточки в базе МВД, а также анонсировала свое выступление в Праге для «интересующихся, где разыскать искомое».

Минюст РФ включил ее в список иноагентов 15 апреля 2022 года. В конце 2023 года политолога дважды штрафовали по протоколам об отсутствии маркировки о статусе иностранного агента в публикациях.

Помимо этого, в отношении Шульман составили административный протокол по статье 20.33 КоАП РФ, касающейся участия в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Шульман работает научным сотрудником в Берлинском центре Карнеги, специализируясь на изучении России и Евразии. В России он был включен в список нежелательных организаций.

Отъезд из России

Незадолго до признания иноагентом, в апреле 2022 года Шульман сообщила, что покинула Россию и переехала в Германию. По ее словам, она является стипендиантом фонда Роберта Боша.

В интервью YouTube-каналу «Живой гвоздь» Шульман уточнила, что срок ее пребывания в Германии ограничен и не является эмиграцией в полном смысле слова:

«Это не бессрочное мероприятие, оно вполне ограниченное своими временными сроками».

По ее словам, первоначальные договоренности с фондом Боша были достигнуты еще в марте 2021, задолго до ухудшения политической ситуации.

Шульман тогда также заявила, что не будет «изображать из себя большую жертву репрессий».

Фонд Роберта Боша — один из крупнейших частных фондов Германии, поддерживающий образовательные и исследовательские программы. С 2021 года он запустил стипендиальную инициативу, направленную на укрепление связей между Германией и США, а также поддержку исследователей из различных стран.

Дудь, Шульман, Шаинян, Доброхотов. Новые фигуранты реестра СМИ-иноагентов В реестр СМИ-иноагентов попали еще девять человек, в том числе политолог и публицист Екатерина... 16 апреля 08:05

В начале апреля 2022 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что МВД РФ направило запрос в Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку») с просьбой предоставить данные о сотрудничестве с рядом преподавателей, которые критически высказывались в адрес российской власти.

По информации издания, в список фигурировавших в запросе имен, помимо Екатерины Шульман, вошли социологи Григорий Юдин (признан в РФ иностранным агентом) и Константин Гаазе, а также историк Илья Будрайтскис.

Шульман ранее преподавала на кафедре политических и правовых учений в «Шанинке», однако в официальном списке педагогического состава ее имя отсутствует. Она также работала на кафедре государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС. В период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года входила в состав Совета по правам человека при президенте России.

Летом 2022 года Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) объяснила, почему ее включили в реестр иностранных агентов. В эфире программы «Статус» она сообщила, что среди источников финансирования, послуживших причиной этого решения Минюста, значились платежи от радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, Минюст квалифицировал эти поступления как «опосредованное иностранное финансирование». Это означает, что средства поступали не напрямую от зарубежного источника, а через российские организации, которые, в свою очередь, финансировались из-за границы.

В числе других поступлений, повлиявших на статус иноагента, Шульман назвала гонорары от издательства АСТ, зарплату в «Шанинке», средства от института «Стрелка» и перевод от благотворительного фонда предпринимателя Владимира Потанина.