Карточка Шульман пропала из базы розыска МВД РФ

Карточка Екатерины Шульман (признана в РФ иностранным агентом) пропала из базы розыска МВД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о том, что политолог объявлена в розыск по уголовной статье, появилась 25 марта. В этот же день стало известно, что по материалам Роскомнадзора возбудили уголовные дела в отношении 62 иноагентов.

Шульман является сотрудницей Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, признанного нежелательной организацией на территории РФ. Она была внесена в реестр иноагентов в апреле 2022 года.

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее Шульман прокомментировала свое объявление в розыск.