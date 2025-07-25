Екатерина Шульман заочно арестована в России

Мещанский районный суд Москвы избрал политологу Екатерине Шульман (признана в РФ иностранным агентом) меру пресечения по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шульман Екатерины Михайловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток с момента задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в случае экстрадиции женщину задержат по факту пересечения границы страны.

Незадолго до этого следствие попросило московский суд заочно арестовать Шульман.

В марте 2025 года МВД России объявило Шульман в федеральный розыск. Статья УК, по которой разыскивали политолога, тогда не раскрывалась. При этом карточка Шульман пропала из базы розыска МВД РФ спустя два дня после появления.

Ранее в ФНС рассказали о налоговых долгах Шульман.