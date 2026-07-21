В Подмосковье потушили загоревшийся от удара БПЛА склад Wildberries

Wildberries & Russ сообщила о ликвидации пожара на своем объекте в Электростали

Пожар на логистическом объекте маркетплейса WB в подмосковной Электростали полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба компании Wildberries & Russ в своем Telegram-канале.

В пресс-релизе говорится, что теперь команда WB приступит к комплексной оценке последствий случившегося и анализу состояния инфраструктуры пострадавшего объекта.

В компании подчеркнули, что горячая линия для сотрудников горевшего логистического комплекса и их родственников продолжает работать круглосуточно, и выразили искреннюю благодарность всем службам, участвовавшим в ликвидации возгорания.

Пожар на объекте WB в Московской области произошел в ночь на 18 июля в результате атаки беспилотников ВСУ. По данным МЧС, площадь возгорания составила 25 тыс. кв. метров. В Электростали есть пострадавшие, один человек не выжил. К тушению привлекали несколько десятков единиц техники и более 100 спасателей.

Ранее Wildberries начала выплачивать компенсации пострадавшим при атаке дронов.