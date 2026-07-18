«Ужасная ночь»: в Wildberries прокомментировали атаку на логистические центры компании

RWB: дроны ударили по логистическим центрам компании в Котовске и Электростали

Объединенная компания Wildberries и Russ прокомментировала в своем Telegram-канале атаки на логистические комплексы Wildberries в Котовске в Тамбовской области и Электростали в Московской области подверглись атаке.

«К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что компания намерена оказать сотрудникам всю необходимую помощь.

По данным пресс-службы, на обоих объектах была проведена эвакуация. На места происшествий прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, специалисты уже локализовали начавшийся после удара пожар в Котовске и ликвидировали открытое горение.

Также ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировала основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами», — написала она.

Ким в своем посте выразила соболезнования родным и близким погибших и пообещала им помощь.

Утром 18 июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотника ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске. В результате удара пострадали 24 человека и погибли семь человек. На месте прилета начался пожар.

Ранее украинский дрон врезался в жилой дом во Владимире.