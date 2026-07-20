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Общество

Wildberries начала выплачивать компенсации пострадавшим при атаке дронов

Ким: WB начала переводить выплаты семьям погибших при ударе дронов по складам
Алексей Даничев/РИА Новости

Компания Wildberries начала выплачивать компенсации семьям пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины на склады в подмосковных городах. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся», — написала она.

До этого Ким заверила, что Wildberries и «компетентные органы» работают над ликвидацией последствий украинских ударов.

Ночью с 17 на 18 июля над Московской областью перехватили 48 украинских беспилотников. В городе Электросталь был атакован склад Wildberries, в результате чего пострадали 37 человек. Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что еще одного человека спасти его не удалось.

Ранее в Wildberries прокомментировали атаку на логистические центры компании.

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