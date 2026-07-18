WB открыла горячую линию для родных сотрудников складов в Котовске и Электростали

Компания Wildberries открыла горячую линию для близких и родственников сотрудников и исполнителей складов в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Там рассказали, что во время эвакуации сотрудники предприятия остались без связи. Поэтому для тех, кто не смог дозвониться до близких, работающих на складах, была организована возможность обратиться в службу поддержки покупателей через веб-версию сайта — в чате.

В компании добавили, что находятся на постоянной связи с сотрудниками и оперативными службами, внимательно следят за развитием ситуации и оказывают всю необходимую поддержку работникам и их семьям.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали ранены 37 человек и один человек погиб. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собянин раскрыл число украинских БПЛА, летевших на Москву и область за неделю.