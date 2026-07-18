Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Электросталь

ТАСС: семь человек находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Электросталь

Семеро пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр в подмосковной Электростали находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, еще 30 человек находятся на лечении в медицинских учреждениях. Кузнецов добавил, что на месте удара работали 55 бригад службы медицины катастроф и скорой помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали ранены 24 человека. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее скончался один пострадавший в результате удара ВСУ по Подмосковью.