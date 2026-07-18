Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Электросталь

ТАСС: семь человек находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Электросталь
Евгений Биятов/РИА Новости

Семеро пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр в подмосковной Электростали находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, еще 30 человек находятся на лечении в медицинских учреждениях. Кузнецов добавил, что на месте удара работали 55 бригад службы медицины катастроф и скорой помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали ранены 24 человека. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее скончался один пострадавший в результате удара ВСУ по Подмосковью.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где увидеть самые высокие водопады России? 10 мест от Крыма до Заполярья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!