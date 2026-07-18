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Общество

Американский удар оставил без воды 10 тысяч жителей Ирана

Красный полумесяц: удар США лишил пресной воды 10 тысяч жителей юга Ирана
U.S. Central Command/Reuters

Американский ракетный удар по объектам водоснабжения на юге Ирана оставил без воды жителей 20 населенных пунктов, в которых проживают около 10 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский Красный полумесяц.

По словам представителей организации, военные США атаковали объекты опреснительной системы и энергетики в районе Бонджи округа Джаск провинции Хормозган.

«Двадцать поселков с населением в десять тысяч человек лишились воды», — говорится в заявлении медиков.

Новую серию ударов по иранским объектам США начали 17 июля, подчеркивая, что эта атака призвана ослабить военные возможности Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Вчера иранские власти предупредили, что если американские удары будут продолжаться два-три дня, последует ответное нападение с «фазой наступления и полного уничтожения».

Сегодня утром КСИР сообщил об атаках на военные базы США в Бахрейне и Кувейте. Кроме того, Иран запустил баллистическую ракету по американскому объекту в Саудовской Аравии.

Ранее США поставили Ирану ультиматум из-за Ормузского пролива.

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