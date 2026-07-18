Американский удар оставил без воды 10 тысяч жителей Ирана

Американский ракетный удар по объектам водоснабжения на юге Ирана оставил без воды жителей 20 населенных пунктов, в которых проживают около 10 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский Красный полумесяц.

По словам представителей организации, военные США атаковали объекты опреснительной системы и энергетики в районе Бонджи округа Джаск провинции Хормозган.

«Двадцать поселков с населением в десять тысяч человек лишились воды», — говорится в заявлении медиков.

Новую серию ударов по иранским объектам США начали 17 июля, подчеркивая, что эта атака призвана ослабить военные возможности Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Вчера иранские власти предупредили, что если американские удары будут продолжаться два-три дня, последует ответное нападение с «фазой наступления и полного уничтожения».

Сегодня утром КСИР сообщил об атаках на военные базы США в Бахрейне и Кувейте. Кроме того, Иран запустил баллистическую ракету по американскому объекту в Саудовской Аравии.

Ранее США поставили Ирану ультиматум из-за Ормузского пролива.