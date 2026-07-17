США начали новую волну ударов по Ирану

Вооруженные силы (ВС) США приступили к новой волне ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов Америки (CENTCOM) в социальной сети X.

«CENTCOM сегодня в 15:00 по восточному времени (22:00 мск — «Газета.Ru») начало очередную серию ударов по Ирану, седьмую ночь подряд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что новая волна ударов призвана ослабить военные возможности Ирана.

До этого сообщалось о взрывах в городах Бампур и Чабахар на юго-востоке Ирана.

В середине июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

14 июля силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на американские атаки нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.