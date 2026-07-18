Иран заявил об ударах по объектам армии США в Бахрейне и Кувейте

КСИР заявил о нанесении ударов по военным базам США в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) сообщил, что нанес удары по авиабазе Шейх Иса, где находились американские военные самолеты, и по центру обработки разведывательных данных в Бахрейне. Об этом сообщает Reuters.

Также иранские военные атаковали причал для заправки военно-морских судов США в порту Аль-Ахмади и центр связи и коммуникаций США в Кувейте, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что взрыв произошел в городе Эль-Хардж в Саудовской Аравии, где расположена авиабаза принца Султана (Prince Sultan Air Base — PSAB), на территории которой дислоцируется 378-е авиационное экспедиционное крыло военно-воздушных сил США.

Накануне КСИР пригрозил США и странам Ближнего Востока, где находятся американские военные базы, суровой расплатой в случае продолжения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США ударили по иранским городам Бендер-Аббас и Джаск.