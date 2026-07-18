Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Саудовской Аравии

Иран ударил баллистической ракетой по авиабазе США в Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Axios в соцсети X со ссылкой на американского чиновника.

Издание отмечает, что это первый удар Ирана по Саудовской Аравии за последние четыре месяца. Речь идет о военной базе, размещенной к юго-востоку от Эр-Рияда.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что иранские военные начнут наступательные операции, в случае если США продолжат атаковать исламскую республику в течение 2-3 дней. В таком случае Тегеран ударит не только по американским военным базам в зоне конфликта, но и за ее пределами.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен был закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

8 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее КСИР предупредил США о «суровой расплате».