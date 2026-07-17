Иран выдвинул ультиматум США на случай продолжения атак

Иран перейдет от обороны к наступлению, если США продолжат атаковать исламскую республику в течение 2–3 дней. Об этом заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи во время телеэфира IRIB.

Он подчеркнул, что в противном случае Тегеран атакует не только военные базы США, дислоцированные в зоне конфликта, но и за ее пределами.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

8 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg писал, что вероятность эскалации войны США и Ирана в августе равна 55%.