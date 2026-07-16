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Политика

Надеждину вменили долг в 1,5 млн рублей

С Бориса Надеждина взыскивают долг почти в 1,5 млн рублей
Сергей Пятаков/РИА Новости

Судебные приставы взыскивают с политика Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) долг в размере почти 1,5 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Исполнительное производство возбуждено долгопрудненским отделом судебных приставов еще в 2024 году. Утверждается, что Надеждин в установленный срок не оплатил исполнительный сбор. Сумма взыскания составляет свыше 1 455 834 рублей.

До этого Надеждин рассказал, что ему запретили выезд из России.

13 июля Бориса Надеждина задержала полиция. По словам политика, в отношении него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Ему вменили распространение ссылки на YouTube-ролик Эльвиры Вихаревой (признана в РФ иностранным агентом), в котором демонстрировалась фотография Алексея Навального. Позже Надеждину вручили повестку об обязательстве явиться на слушание в суд в пятницу, 17 июля.

В 2023 году Надеждин выдвигался в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». В его предвыборную программу входило обещание в случае победы максимально быстро добиться перемирия с Украиной. Центризбирком отказал ему в регистрации, признав недействительными более 9,1 тысячи подписей. Политик пытался обжаловать это решение, но суд признал его законным.

Ранее Собчак высказалась о задержании Надеждина.

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