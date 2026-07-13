Собчак высказалась о задержании Надеждина

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила поддержку политику Борису Надеждину (признан в РФ иностранным агентом) в связи с его задержанием. Пост об этом появился в Telegram-канале «Кровавая Барыня».

«Борису Надеждину поддержка. Человек остался в России ведь в такие сложные времена», — сказано в публикации.

13 июля в соцсетях политика сообщили, что Бориса Надеждина задержала полиция, его везут в отдел МВД подмосковного города Долгопрудный.

В минувшую пятницу министерство юстиции внесло Надеждина в реестр иноагентов. В качестве основания было указано, что политик участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о властях и избирательной системе, а также призывал участвовать в несогласованных публичных акциях.

Комментируя это решение, он заявил, что намерен остаться в России и вести политическую деятельность. По его словам, в ближайшее время он продолжит сбор подписей для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Государственной думы на сентябрьских выборах.

Ранее Надеждина признали банкротом.