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Политика

Политика Надеждина признали иноагентом

Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина
Сергей Пятаков/РИА Новости

Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Согласно сообщению Минюста, Надеждин принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных в РФ организаций. Кроме того, по данным ведомства, он распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Помимо Надеждина, в реестр также были внесены журналистка Екатерина Воропай, предприниматель Тимофей Рогожин и связанный с политиком проект «Штаб кандидатов».

По данным Минюста, Воропай и Рогожин распространяли фейки о решениях российских властей, выступали против специальной военной операции, тиражировали материалы иноагентов и нежелательных организаций, оба живут за пределами РФ.

Проект «Штаб кандидатов», чей основатель также находится за границей, распространял недостоверную информацию о политике властей и избирательной системе России и активно сотрудничает с иноагентом, отметило министерство. Одновременно из реестра в связи с ликвидацией исключено общество «Город без преград».

Ранее Надеждина признали банкротом.

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