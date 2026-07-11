Полыхавший накануне подмосковный ТЦ «спокойно работает»

В подмосковном Красногорске снова начал работать торговый центр «ТераБит», в котором накануне произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сам ТЦ.

Там заявили, что «все спокойно работает».

Возгорание в ТЦ «ТераБит» в районе Волоколамского шоссе произошло вечером 10 июля. На видеозаписях очевидцев был виден поднимающийся от здания густой черный дым. Пожар возник на крыше торгового центра. Для тушения на место происшествия направили девять автоцистерн и две автолестницы.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Огонь распространился на площади в 200 кв. м. Из здания ТЦ эвакуировали 340 человек. При возгорании никто не пострадал, распространение огня удалось быстро остановить.

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