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Общество

В Красногорске загорелся торговый центр

В подмосковном Красногорске произошел пожар в торговом центре «ТераБит»
Telegram-канал«Осторожно, новости»

В подмосковном Красногорске произошел крупный пожар в районе Волоколамского шоссе ЖК «Арт» у станции Павшино. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По предварительной информации, загорелся торговый центр. Как уточняет Telegram-канал «112», речь может идти о ТЦ «ТераБит».

На видеозаписях очевидцев виден поднимающийся в небо густой черный дым. Очаг возгорания и данные о возможных пострадавших уточняются, на место направлены экстренные службы.

2 июля на севере Москвы произошел пожар в отделении банка, расположенном в бизнес-центре «Линкор». Помимо финансовой организации в БЦ находятся офисы строительных компаний, концертный зал, медицинский центр, продуктовый и мебельный магазины, бары и другие пространства. Сотрудница салона красоты рассказала, что не слышала пожарной сигнализации, однако видела, как на улицу внезапно вышло много людей.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Санкт-Петербурге.

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