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Общество

Ликвидация Киевом причастной к теракту в Монако вызвала вопросы

FT: ликвидация подозреваемой в покушении на Ермолаева грозит Киеву вопросами
Interpol

Ликвидация подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анастасии Березовской может вызвать вопросы к Киеву со стороны Запада. Об этом пишет газета Financial Times.

Обстоятельства гибели жензины и личность подозреваемых, арестованных в связи с этим, могут вызвать неудобные вопросы к украинским властям, в том числе из-за их усилий убедить партнеров в Евросоюзе, что Киев пытается побороть организованную преступность и коррупцию в рамках стремления получить членство в объединении, говорится в статье.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако 29 июня. Кроме того, травмы получили еще два человека. Издание Nice-Matin писало, что Ермолаев вышел из комы, а состояние бизнесмена «обнадеживающее». Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская, ее Интерпол объявил в международный розыск.

Тело Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Сообщалось, что женщину застрелили. В ликвидации женщины признался действующий сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как провела последние часы подозреваемая в теракте в Монако.

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