Стало известно, как провела последние часы подозреваемая в теракте в Монако

Подозреваемая в подрыве украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако Анастасия Березовская за несколько часов до нападения была во французском городе Босолей и купила там пауэрбанк. Об этом пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Продавец, который обслуживал женщину, рассказал следователям, что Березовская посещала магазин дважды: в первый раз она зашла, чтобы купить портативную зарядку, но не смогла оплатить покупку из-за недостатка средств на банковском счете. В тот же день в 17:09 она вернулась, чтобы расплатиться. Как утверждает мужчина, она не говорила по-английски», — сказано в посте.

Канал отмечает, что расстояние между Босолей и Монако — не более пяти с половиной километров.

До этого действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в ходе допроса признался в убийстве Анастасии Березовской. Из заявления службы безопасности Украины (СБУ) следует, что убитая 1 июля прибыла на Украину и в родной стране общалась только с членами семьи и двумя мужчинами. Один из них — бывший сотрудник правоохранительных органов, второй — действующий сотрудник ГУР.

По данным СБУ, мужчины неоднократно переводили деньги на банковские счета Березовской. В связи с этим стражи порядка организовали в отношении них проверку, заподозрив мужчин в причастности к взрыву в Монако. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей. В тексте уточняется, что тело Березовской было найдено после показаний одного из злоумышленников.

Тело подозреваемой в покушении на Ермолаева обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Сообщалось, что женщину застрелили.

Ранее теракт в Монако назвали сигналом для европейцев.