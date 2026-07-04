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Общество

Переживший взрыв в Монако украинский олигарх вышел из комы

Украинский бизнесмен Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, вышел из комы

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, вышел из комы, пишет издание Nice-Matin.

В статье состояние предпринимателя названо «обнадеживающим», в то время как его спутница Анна Насобина все еще находится в опасности. В последние дни женщина перенесла массивные переливания крови и рискует потерять способность пользоваться несколькими органами чувств (зрением, слухом, речью). Ей уже ампутировали обе ноги.

Издание уточняет, что ее 13-летний сын, тоже пострадавший при взрыве, находится в детской больнице. Его жизни ничто не угрожает.

Накануне Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую, которую подозревают в организации взрыва в Монако 29 июня, при котором пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его спутники.

Предположительно, после покушения женщина через Францию и Италию сбежала в Германию. Она может выглядеть как мужчина, быть вооружена и действовать с сообщниками. Правоохранители сообщили, что у злоумышленницы есть татуировка (возможно, в виде змеи) на правой руке от плеча до локтя.

Ранее был назван мотив покушения на олигарха Ермолаева.

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